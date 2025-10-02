Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

icra dosyası disiplin cezasi


02 Ekim 2025 22:41
Sağlık sebebiyle borclandim. Borc faaizleriyle maaşın neredyse 20 katına ulasti Başka çıkış yolu bulamadığımdan ve her ay belli bir miktar hastane giderini karşılayabilmek için mecbur maaşın 3/4 ü için icralık oldum. Özel bankalar dosyalari birleştirmeyi reddetti o yüzden 6 dosya sıralı bir şekilde kuruma intikal edecek. 3 dosyadan sonra maaştan kesme cezasi verileceği söylendi bunun başka bir yolu yokmu ? icralik olunan meblanin önemi varmi?Bu dosyalari birleştirip tek ceza verilemezmi? Yapabileceğim birsey basvurabilecegim bir merci varmi ?

