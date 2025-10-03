Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Sözleşmeliden Kadroya Geçiş


03 Ekim 2025 00:30
Sözleşmeliden Kadroya Geçiş
4b büro personeli olarak 7 ay çalıştım ve sonrasında 4b mühendis olarak atandım. 3+1 kadroya geçiş sürecinde büro personeli olarak çalıştığım süre sayılacak mı?

