7433 sayılı kanunla mağdur edilenler


Tarım ve Orman bakanlığı personel genel müdürlüğü hala mağdur etmeye devam ediyor 7433 sayılı kanunla 4b sözleşmeliyken kadroya geçtik ancak yer değişikliği için eş durumu tayininde 4 yıl zorunluluğu var

