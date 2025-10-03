Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Sağlık mazereti tayini şartları.


03 Ekim 2025 06:34
Sağlık mazereti tayini şartları.

Merhaba ben annemin raporunu kullanarak yanına tayin olmak istiyorum. Bununla ilgili sorularım olacak.

1) Annemin %97 engelli raporu var. Raporda ?kendi başına yaşayamaz? ibaresi yok. Bu ibarenin olması şart mı ? Rapor eski yenilenmesi lazım. Bu ibarenin olması şart mı, ona göre yenilettireceğim.

2) Annemin yanında babam var diye tayin isteğim reddedilir mi?

3) Şu an çalıştığım yere il dışı tayiniyle geldim. Burada 3.senemi çalışıyorum. Şubattaki tayine başvurabilir miyim?


m.r_f
Daire Başkanı
03 Ekim 2025 08:58

Merhabalar öncelikle geçmiş olsun. 1. Madde için diğer başlıklarda konuşuldu, eğer böyle bir ibare yoksa tayin iteğinin onaylanmadığı yöönünde görüşler dile getirildi. Kesin bilgi için Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünde Öğretmen Atama bölümünü arayabilirsiniz. 2. Madde; hayır reddedilmez. Sonuçta böyle bir kanuni hak var, babanıza veya diğer aile fertlerine bakılmaz. 3. Madde; öğretmen olduğunuz varsayımından yola çıkıyorum; kaç senedir orada çalıştığınızın bir önemi yok. Mazeret tayinlerinde aslolan mazeretin varlığıdır, mazeretiniz oluştuğu andan itibaren ilk mazeret tayini döneminde tayin isteyebilirsiniz. Eğer bu aylarda 3. yılınız dolmuşsa, gelecek sene il içi ve il dışı tayinlere de başvurma hakkınız vardır.


nihal sarı
03 Ekim 2025 10:33

Teşekkür ederim

m.r_f, 3 saat önce

Merhabalar öncelikle geçmiş olsun. 1. Madde için diğer başlıklarda konuşuldu, eğer böyle bir ibare yoksa tayin iteğinin onaylanmadığı yöönünde görüşler dile getirildi. Kesin bilgi için Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünde Öğretmen Atama bölümünü arayabilirsiniz. 2. Madde; hayır reddedilmez. Sonuçta böyle bir kanuni hak var, babanıza veya diğer aile fertlerine bakılmaz. 3. Madde; öğretmen olduğunuz varsayımından yola çıkıyorum; kaç senedir orada çalıştığınızın bir önemi yok. Mazeret tayinlerinde aslolan mazeretin varlığıdır, mazeretiniz oluştuğu andan itibaren ilk mazeret tayini döneminde tayin isteyebilirsiniz. Eğer bu aylarda 3. yılınız dolmuşsa, gelecek sene il içi ve il dışı tayinlere de başvurma hakkınız vardır.


adkar2
Aday Memur
03 Ekim 2025 11:24
Merhaba tüp bebek tedavisi göreceğim bulunduğum il be ilçede tedavisi mümkün değil bu sebepten başka ile mazeret tayini yaptırabilirmiyim. 1 yıllık sözleşmeli öğretmenim bu konuda bilgisi olan arkadaşların cevap vermesini rica ederim.
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Yöneticilik süresi hesabında 21. madde uygulaması.Ek ders 350 Türk lirası olmalıAtanma öncesi yapılan askerlik için kademe ve hizmet puanı almaEğitimbirsen'den istifa! Yoksulluk sınırı!Okul öncesi öğretmeni İYEP ve DYK kursu açabilir mi?Müdür yardımcısı Yüksek Lisans Ek ders HesabıYöneticilerin görev süreleri 4+4 değil 6+6 olmalı.İhtiyaç olmadığı halde öğretmen atanması sonucu norm fazlası olmaMemur Öğretmenlerin MEB'e geçişi açılmalıdır

Sözlük

kendi hakkına girmek 1 Tarantino 2 Umumi tuvalete peçeteyi kullanmak 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1 yetmiş iki buçuk millet 1 sisifos'un cezası 1 elektrik çiçeği 1 Futbol ciddi bir iştir,selfie çekmeye benzemez 1 ufo gören masum köylü 2 güneş patlamaları 1

Son Haberler

İstanbul'da inşaata taşınan kum sırasında arabalar zarar gördüTVF'nin girişim ekosistemine desteği 100 milyon doları aştıElektrikli ve hibrit otomobillerin pazar payı yüzde 44,7'ye yükseldiTOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli olduKamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?