Sağlık mazereti tayini


03 Ekim 2025 06:34
Merhaba ben annemin raporunu kullanarak yanına tayin olmak istiyorum. Bununla ilgili sorularım olacak.

1) Annemin %97 engelli raporu var. Raporda ?kendi başına yaşayamaz? ibaresi yok. Bu ibarenin olması şart mı ? Rapor eski yenilenmesi lazım. Bu ibarenin olması şart mı, ona göre yenilettireceğim.

2) Annemin yanında babam var diye tayin isteğim reddedilir mi?

3) Şu an çalıştığım yere il dışı tayiniyle geldim. Burada 3.senemi çalışıyorum. Şubattaki tayine başvurabilir miyim?

