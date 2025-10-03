Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

İstifa edeceğim. Nasıl çabuk Onaylatırım?


03 Ekim 2025 07:29
İstifa edeceğim. Nasıl çabuk Onaylatırım?

Bulunduğum bakanlıktan istifa edeceğim. İstifa süreci 20-25 günü buluyormuş. Ben ne yapabilirim en ama ennn geç 13 günde onaylanması gerekiyor.


üst devre
Memur
03 Ekim 2025 08:41

10 gün kimseye haber verme ve işe gitme. Bkz. https://www.memurlar.net/haber/1113039/ozursuz-ve-kesintisiz-10-gun-goreve-gelmeme-hali-nasil-uygulanmalidir.html


umutvar04
03 Ekim 2025 08:53
disiplin cezası var yalnız
üst devre, 52 dk. önce

10 gün kimseye haber verme ve işe gitme. Bkz. https://www.memurlar.net/haber/1113039/ozursuz-ve-kesintisiz-10-gun-goreve-gelmeme-hali-nasil-uygulanmalidir.html

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Trigger tahsilatı adı altında el koyulan promosyonlarİş bankası kampanyaPromosyon Haciz Son Nokta.Faizsiz 100 bin TLSavcılık KYOK kesinleştirme kimin göreviAdalet hizmet sınıfıEk hesap kredi kartı vs kapatın.3 Ay vadeli faizsiz 100.000 TL kredi kartına mı eksi hesabamı tanımlanacak?Cezaevlerinde görev yapan sivil memurlara silah taşıma hakkıAdalet bakanlığı tayin

Sözlük

ah ana 1 yetmiş iki buçuk millet 1 yalan rüzgarı 2 Tarantino 1 alacahöyük 1 Deprem 1 bizim evin halleri 1 abi 1 ufo gören masum köylü 2 kendi hakkına girmek 1

Son Haberler

9 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısıKredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyorElon Musk'tan Netflix çıkışı: Çocuklarınızın sağlığı için aboneliği bırakınİzmir açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandıAdana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?