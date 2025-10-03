Merhaba

2022 yılı itibariyle Cezaevi Katibi olarak çalışıyorum. 1 yıldır evliyim. Çocuk istiyordum olmuyordu Doktora gidince tek yolun tüp bebek olduğunu öğrendim. Sürece kendimi hazırladım ama bulunduğumuz yerde maddi manevi açıdan yardımcı olacak dost ve akrabalarım yok. Ayrıca bulunduğumuz ilde Devlette tüp bebek tedavi merkezi yok. Özelde ise yaptığını söyleyen yerler var ama küçük butik yerler. Devlet hastanesinde yapmayacak olsam da bulunduğum ilde devlet ve eğitim araştırma da tedavisi bulunmadığını sebep gösterip tayinimi almak istiyorum. Normal şartlarda tayin istemek için kadroyu beklemem gerekiyor ve 2027 yılına sarkıyor ki gelse bile tayin çıkar mı muamma. acaba tüp bebek tedavisi nedeniyle tayin talebinde bulunsam bakanlık kabul eder mi? Hastaneye sağlık kurulu raporu almaya gittim ama yalnızca askeri personeller atamaya esas sağlık kurulu raporu alabiliyormuş. Biz tek hekim raporu alabilirmişiz kadın doğum doktorundan. Bu rapor geçerli sayılır mı acaba? Ve sağlık nedeniyle tayin için dönem bekleme şartı var mı?