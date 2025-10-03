Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
MEMURSEN VE KAMUSEN MEMUR DÜŞMANI SENDİKALARDIR.


03 Ekim 2025 09:52
MEMURSEN VE KAMUSEN MEMUR DÜŞMANI SENDİKALARDIR.

memur ve memur emeklileri bu iki sendika yüzünden cumhuriyet tarihinde hiç bu kadar sefalet içinde yaşamadı. utanmadan sıkılmadan ali yalçın ve önder kahveci denilen bu iki şahıs bütün memur ve ailelerinin ekmek parasıyla oynayıp onları yoksulluğa mahkum etmiştir. bugün hala bu sendikalara üye olan memurlar da bu vebalde ortaktır. memur okula giden çocuğunun cebine tost parası bile koyamazken bu şahısların mal varlığı incelenmelidir. memuru masada satan herkes bu dünyada ve öbür dünyada elbet hesap verecektir

