Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı. 3.23


03 Ekim 2025 10:04
Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı. 3.23

Tahminimizden yüksek açıklanmış şaşırdım açıkçası


Sakaryalı540
Şef
03 Ekim 2025 10:05

3.23 açıklanmış

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Yöneticilik süresi hesabında 21. madde uygulaması.Ek ders 350 Türk lirası olmalıAtanma öncesi yapılan askerlik için kademe ve hizmet puanı almaEğitimbirsen'den istifa! Yoksulluk sınırı!Okul öncesi öğretmeni İYEP ve DYK kursu açabilir mi?Müdür yardımcısı Yüksek Lisans Ek ders HesabıYöneticilerin görev süreleri 4+4 değil 6+6 olmalı.İhtiyaç olmadığı halde öğretmen atanması sonucu norm fazlası olmaMemur Öğretmenlerin MEB'e geçişi açılmalıdır

Sözlük

yalan rüzgarı 2 bir kadın susuyorsa 5 Futbol ciddi bir iştir,selfie çekmeye benzemez 1 Aksöğüt köyünde herkesin Yeşilyurt soyadını taşıması 1 ah ana 1 yetmiş iki buçuk millet 1 yaprak dökümü 1 Umumi tuvalete peçeteyi kullanmak 1 elektrik çiçeği 1 kendi hakkına girmek 1

Son Haberler

İstanbul'da inşaata taşınan kum sırasında arabalar zarar gördüTVF'nin girişim ekosistemine desteği 100 milyon doları aştıElektrikli ve hibrit otomobillerin pazar payı yüzde 44,7'ye yükseldiTOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli olduKamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?