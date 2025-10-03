Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

3.23 vay beeee enflasyona bak


03 Ekim 2025 10:06
3.23 vay beeee enflasyona bak

Enflasyon oranımız hayırlı olsun şaşırttılar


bluesoul11
Aday Memur
03 Ekim 2025 10:07
Bir dahaki ay 1alti olacak ondan

Serkan1977
Memur
03 Ekim 2025 10:07

TÜİK bu ay izinlii galibe ENAG enflasyonu açıklamış


Balik776
Memur
03 Ekim 2025 10:08

13.65 toplam zam oranımız 20 yapar mı bilmem ama yinede güzel cesaret gösterisi içim tuik i tebrik ederiz 1 de neticede açıklayabilirlerdi kimse sorgulayamaz bu kurumu.d


fatpın
Şube Müdürü
03 Ekim 2025 10:09

çok iyi yaa çok güldüm

Serkan1977, 2 saat önce

TÜİK bu ay izinlii galibe ENAG enflasyonu açıklamış


selçuk7148
Aday Memur
03 Ekim 2025 10:33

Hocam nasıl hesaplıyorsunuz öğrenmek için soruyom

Balik776, 2 saat önce

13.65 toplam zam oranımız 20 yapar mı bilmem ama yinede güzel cesaret gösterisi içim tuik i tebrik ederiz 1 de neticede açıklayabilirlerdi kimse sorgulayamaz bu kurumu.d


Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
03 Ekim 2025 10:34
cuhapa kafası niye böyle çalışıyor?
bluesoul11, 2 saat önce
Bir dahaki ay 1alti olacak ondan

Goodbye_Bluesky
Aday Memur
03 Ekim 2025 10:48
aylık enflasyonları çarp, ocakta verilecek toplu sözleşme oranını da çarp, temmuzda verilen toplu sözleşmeyi çıkarmak için çıkan sonucu temmuz toplu sözleşme oranına böl... 1.0206x1.0204x1.0323x1.11 / 1.05
selçuk7148, 1 saat önce

Hocam nasıl hesaplıyorsunuz öğrenmek için soruyom


prm.mamy
Aday Memur
03 Ekim 2025 11:03

yüzde 18 küsür zam şimdiden hayırlı olsun diger ayları 1 birer acıklasa bile en kötü 17 zam gelıyor


m.r_f
Daire Başkanı
03 Ekim 2025 11:11

Ocak Ayında Yapılacak Zam Oranı = %11 + (2. altı aylık enflasyon - 5) şeklinde hesaplanıyor kabaca. Yani Temmuz-Aralık enflasyonu 15 çıktı diyelim; 11+(15-5), yani %21 zam alıcaz. Tabi bi de taban aylığa yapılacak artış var ama onu bu hesaptan önce mi ekleyecekler sonra mı ekleyecekler bilmiyorum.

selçuk7148, 1 saat önce

Hocam nasıl hesaplıyorsunuz öğrenmek için soruyom


Atmaca9
Aday Memur
03 Ekim 2025 11:20
3.23 vay be tuik çok şaşırttı

Atmaca9
Aday Memur
03 Ekim 2025 11:22
minimum alacağımız zam 18

Dr Drogba
Aday Memur
03 Ekim 2025 11:26
bilmezsen sus Ço
Balik776, 2 saat önce

13.65 toplam zam oranımız 20 yapar mı bilmem ama yinede güzel cesaret gösterisi içim tuik i tebrik ederiz 1 de neticede açıklayabilirlerdi kimse sorgulayamaz bu kurumu.d


Muhtarimm
Memur
03 Ekim 2025 11:27

https://www.ozkansoft.com/enohep.php

Buradan hesap yapabilirsiniz


khamul
Aday Memur
03 Ekim 2025 11:30

valla tüik şaşırttı hiç böyle açıklamalarını beklemiyordum


Prof.Yılmaz
Aday Memur
03 Ekim 2025 11:44

yıl sonu enflasyonun %30 üzerinde olacağını düşünüyorum doğal olarak en az %20 maaş artışı olur

Toplam 15 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarCuma günleri tatil olsun3.23 vay beeee enflasyona bakMemuru emekliyi yoksulluga mahkum et git israil yanlisi abd den 250 tane ucak al.İşçilerin 657 Sayılı DMK'na Dahil Edilmesi?Bir memurun aylık zorunlu (keyfi değil) harcamaları :Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesi2026 yılı sgk banka promosyonlarıFazla Mesai ve Ekmek .

Sözlük

güneş patlamaları 1 yaprak dökümü 1 yalan rüzgarı 2 GS-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı 1 bizim evin halleri 1 yetmiş iki buçuk millet 1 elektrik çiçeği 1 Futbol ciddi bir iştir,selfie çekmeye benzemez 1 ah ana 1 sabah ayazı 1

Son Haberler

İstanbul'da inşaata taşınan kum sırasında arabalar zarar gördüTVF'nin girişim ekosistemine desteği 100 milyon doları aştıElektrikli ve hibrit otomobillerin pazar payı yüzde 44,7'ye yükseldiTOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli olduKamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?