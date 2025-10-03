Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayın bakan


03 Ekim 2025 12:28
Sayın bakan

https://x.com/polismevzuat/status/1974037640216289621?s=48

Görüntülerde sayın bakan umursamaz bir üslup ile kestirip atmıştır, bu saatten sonra bu teşkilatta çalışan iyi veya kötü tüm polisler sandık başında bir kez daha düşünün lütfen


ardabeyy
Şef
03 Ekim 2025 12:35
Ne bekliyordunuz. Zam geliyordu hani. Şu yaklaşımı gördükten sonra hala zam alacağımızı ve iyileştirma yapılacağını mı düşünüyorsunuz?

memuraday-y
Şube Müdürü
03 Ekim 2025 13:18

Kötü polisi meşrulaştırmaya mı çalışıyorsunuz ne yapmaya çalışıyorsunuz anlamadım ama o polisler bir gün size de kötülük yaparlarsa O zaman anlarsınız.

