Polisin Çalışma Şartları


03 Ekim 2025 14:18
Polisin Çalışma Şartları
bakanın arkasını dönüp gittiği videoyu izlediniz değil mi , işte bakış açısı bu , artık birşeylerin düzeleceğini umut etmiyorum ne yazık ki

Ahmet can10
Aday Memur
03 Ekim 2025 14:20
sosyal medya da yayılınca video açıklama yazısı yaptı

Dnipro06
Memur
03 Ekim 2025 14:20
aydınlatır mısın kardeşim

Piyasadan
Aday Memur
03 Ekim 2025 14:39
Suç ve suçlularla mücadeleyi yılın 365 günü 24 saat sürdüren kahraman polislerimizin çalışma koşullarıyla ilgili konular, ayak üstü konuşularak geçiştirilemeyecek kadar önemlidir. İlk kez Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, atamalarda daha hakkaniyetli ve kurumsal gereksinimlere uygun Görev Puanı Sistemi'ne geçilmiştir. Emniyet Teşkilatında birimlerin ve personel ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla standart kadro çalışması 2025 yılı sonunda tamamlanacak ve 2. Şark konusu ile ilgili değerlendirme kamuoyuna duyurulacaktır. 2025 yılının Aile Yılı olması nedeniyle önceki yıllarda yılda 2 kez yapılan mazeret atamaları, bu yıl her ay yapılmaya başlanmıştır ve böyle devam edecektir. Polislerimizin beklentilerini çok iyi biliyorum. Her bir konuyla ilgili titizlikle çalışıyoruz. İnşallah zamanı geldiğinde hep birlikte neler olduğunu göreceğiz!

Dnipro06
Memur
03 Ekim 2025 14:41
Somut birşey yok ve puan sistemi fiyasko neyini övüyorlar anlamıyorum 20 yıllık memurun İstanbul a gittiğini gördü bu gözler nerde hakkaniyet derler adama

Piyasadan
Aday Memur
03 Ekim 2025 14:43
Kısacası her zamanki gibi zamanı gelince göreceğiz, çalışmalar devam ediyor şeklinde geçiştirmeler yıllardır devam ediyor. Elle tutulur şeyler lazım
Dnipro06, 2 saat önce
Somut birşey yok ve puan sistemi fiyasko neyini övüyorlar anlamıyorum 20 yıllık memurun İstanbul a gittiğini gördü bu gözler nerde hakkaniyet derler adama


