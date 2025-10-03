Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Becayiş hk.


03 Ekim 2025 14:22
Becayiş hk.

İstanbul Anadolu yakasından Avrupa yakasına elektrik mühendisi kadrosunda becayiş düşünen varsa özelden yazabilir.

Çok Yazılan Konular

Üniversite Becayiş (Tek Başlık)Nakil Kabul Eden Belediye Varmıİbb, iett ve iski arşiv araştırması sonucu hala gelmediÇakılı Kadronun eş durumundan tayini mümkün mü?Liyakat, ehliyet, yetkinlik ve universiteler.Belediyeden İl Özel İdareye Geçiş Nasıl Oluyor ?

Sözlük

aşık erkek 2 unutmak 1 mutlu evlilik 1 günün sözü 1 watsap'ın var mı?sorusu 1 konuşmayı bilmeyen insan 1 Sadakat 1 evde para saklayacak en uygun yer 2 güne bir söz bırak 3 Yerini yadırgamak 1

Son Haberler

TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyorYılmaz'dan 'Gazze Kararlılık Yürüyüşü' paylaşımı11. Yargı Paketi geliyor: Silahla ateş edenlere daha ağır cezaTedesco: '1 puanla yetinmeliyiz!'Uzaklaştırma aldırdığı kocası tarafından bıçakla öldürüldü

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?