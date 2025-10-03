Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Terör Tazminatı


03 Ekim 2025 14:43
Terör Tazminatı

Terör tazminatının kalkacağı yönünde haberler yapılıyor doğruluk payı var mı?


Dextrian
Şube Müdürü
03 Ekim 2025 15:44

Hayırdır terör bitti de bizim mi haberimiz yok

Biz İzmir'de 3 arkadaşımızı Şehit verdik karakol saldırısında daha 1 ay olmadı bu eylemi yapan oç terörist değil mi?

Terör bittiyse tazminat kaldırılacaksa şark görevi de bitmiştir o zaman. Geçecekler o işi


Efendy022
Aday Memur
03 Ekim 2025 15:46

Bencede yanlış kalkması tütkiyede hiç bir zaman bitmez


Efendy022
Aday Memur
03 Ekim 2025 15:47

2 şark bu yıl sonu kalkacak inşallah

