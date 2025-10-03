Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

Sözleşmeli Astsubaylık ve emeklilik


03 Ekim 2025 15:41
Sözleşmeli Astsubaylık ve emeklilik
Jandarmada sözleşmeli astsubay olarak görev yapıp 21 yıl 46 yaştan sonra emeklilik hakkı kazanılıyor. Resmi emekliliğe kadar az bir maaş bağlanıyor mu yoksa 55'e kadar parasız emeklilik mi oluyor.

ByAstsubay
Memur
03 Ekim 2025 15:52
yaşı bekleyeceksin
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 tsk Eylül atamaları Hk.Kamu konutlarında ikinci 5 yıl var mı?Uzman çavuşlar neden orduevine giremiyorİcraSözleşmeli Astsubaylık ve emeklilikTsk sağlık itiraz davası 45/86 ya 1 yaparak TSK dan ayirma2021 de kendi isteğimle ayrıldım

Sözlük

Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1 ah ana 1 yetmiş iki buçuk millet 1 güneş patlamaları 1 yalan rüzgarı 1 yaprak dökümü 1 Yüzüm yok ki karşına çıkmaya 1 Aksöğüt köyünde herkesin Yeşilyurt soyadını taşıması 1 Deprem 1 crops35 1

Son Haberler

Tavuk döner yiyen 8 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldıAnkara'nın 5 ilçesinde 24 saat su kesintisi uygulanacakÇanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararıKDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeliBakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?