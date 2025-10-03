Sözleşmeli Astsubaylık ve emeklilik

Jandarmada sözleşmeli astsubay olarak görev yapıp 21 yıl 46 yaştan sonra emeklilik hakkı kazanılıyor. Resmi emekliliğe kadar az bir maaş bağlanıyor mu yoksa 55'e kadar parasız emeklilik mi oluyor.

Jandarmada sözleşmeli astsubay olarak görev yapıp 21 yıl 46 yaştan sonra emeklilik hakkı kazanılıyor. Resmi emekliliğe kadar az bir maaş bağlanıyor mu yoksa 55'e kadar parasız emeklilik mi oluyor.