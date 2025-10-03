Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Zorla tutturulan mesai dışı


03 Ekim 2025 16:51
Zorla tutturulan mesai dışı

Arkadaşlar mağlum son 1 senedir mesai dışı diye bi şey çıktı önceden sadece işçiler tutuyodu bütün illerdeki hastaneler işçilere para vermemek için memura da bi kaç tane mesai dışı kitleyelim dediler mağlum 10 saati geçmediği için ek mesai ücreti de yok benim sorum bu mesai dışı uygulaması yasal mi tutmak zorunda mıyız bunu.

