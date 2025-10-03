Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

Teknisyenin GYS ile Şef olması


03 Ekim 2025 17:36
Teknisyenin GYS ile Şef olması

8 yıllık önlisans mezunu teknisyenim 4 yıllık üniversiteyi bitirmedim. GYS ile 3. ve ya 4. dereceden Gih Şef kadrosuna atanbilir miyim? 657 68/b maddesine takılır mıyım?

