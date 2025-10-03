2005 kısmı zamanlı geçici öğretici başöğretmen meselesi

2005 yılında kısmı zamanlı geçici öğretici olarak başladık normalde 17/10/2025 de başöğretmen oluyorken SGK dökümünde sonra 31/12/2025 tarihine ertelendi acaba benim durumda olan kaç kişi var

