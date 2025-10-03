2005 kısmı zamanlı geçici öğretici başöğretmen meselesi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Yöneticilik süresi hesabında 21. madde uygulaması.Ek ders 350 Türk lirası olmalıEylül ayı enflasyon oranı açıklandı. 3.23Atanma öncesi yapılan askerlik için kademe ve hizmet puanı almaEğitimbirsen'den istifa! Yoksulluk sınırı!Okul öncesi öğretmeni İYEP ve DYK kursu açabilir mi?Sağlık mazereti tayini şartları.Yöneticilerin görev süreleri 4+4 değil 6+6 olmalı.Müdür yardımcısı yüksek lisans ek ders hesabı
Sözlük
Son Haberler
Bakan Tekin: 3 bin 200 rehabilitasyon merkezinde 600 bin öğrenci eğitim alıyorDışişlerinden İsrail'de alıkonan Türk vatandaşlarına ilişkin açıklamaVali Şahin: Ankara'da yüzde 48'lik bir trafik artışı varTicaret Bakanı: Araç satışlarında spekülasyon dönemi kapandıYatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Editörün Seçimi
Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?