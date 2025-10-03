Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

EDİTÖR ALOOOOOOOOO


03 Ekim 2025 19:03
EDİTÖR ALOOOOOOOOO

Editör Cüneyt Barışoğlu Mrplc denilen şahısla ne bağlantın var bilmiyorum adam burada hakaretler yağdırıyor hiçbir şey yapmıyorsun hayırdır? yoksa provokatif kişileri senmi organize ediyorsun. bu kişi dışında yasaklıyorsun bu kişinin ayrıcalığı nedir

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 2025Zam hayırlı olsun2025 banka promosyonuİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2026 Atama ve Yer Değiştirme YönetmeliğiPromosyon: 56 bini Emniyete Araç-130 Binde Emniyet PersonelineSayın bakanPromosyon gorusmeleri neden yapilmiyor?2026 Ocak Zam Beklentisi

Sözlük

alacahöyük 1 sabah ayazı 1 yetmiş iki buçuk millet 1 abi 2 GS-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı 1 bir kadın susuyorsa 5 yalan rüzgarı 1 ah ana 1 crops35 1 Tarantino 1

Son Haberler

Bakan Tekin: 3 bin 200 rehabilitasyon merkezinde 600 bin öğrenci eğitim alıyorDışişlerinden İsrail'de alıkonan Türk vatandaşlarına ilişkin açıklamaVali Şahin: Ankara'da yüzde 48'lik bir trafik artışı varTicaret Bakanı: Araç satışlarında spekülasyon dönemi kapandıYatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?