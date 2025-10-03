memurların süper zam alacak olması

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarCuma günleri tatil olsun3.23 vay beeee enflasyona bakMemuru emekliyi yoksulluga mahkum et git israil yanlisi abd den 250 tane ucak al.İşçilerin 657 Sayılı DMK'na Dahil Edilmesi?2026 Ocak ZammıBir memurun aylık zorunlu (keyfi değil) harcamaları :Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMemurun gazını alma işlemi
Sözlük
Son Haberler
Bakan Tekin: 3 bin 200 rehabilitasyon merkezinde 600 bin öğrenci eğitim alıyorDışişlerinden İsrail'de alıkonan Türk vatandaşlarına ilişkin açıklamaVali Şahin: Ankara'da yüzde 48'lik bir trafik artışı varTicaret Bakanı: Araç satışlarında spekülasyon dönemi kapandıYatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Editörün Seçimi
Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?