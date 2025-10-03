EGM MAJÖR DEPRESYON VAZİFE MALULÜ

EGM de 16 yıldır çalıştım. 2020 yılından bu yana kronik majör depresyon tedavisi görüyorum. F32.9 hastalık kodu. Bu hastalığa yaptığım görevler yüzünden yakalandım. Daha sonra kendime veya başkasına zarar verme hisleri ve düşünceleri oluşmaya başladı kimseye tahammülüm kalmadı ve istifa ettim. Zaten tedavi sürecinde silahım alınmıştı. İstifa ettikten sonra hiçbir işte çalışmadım eşim evimizi geçindirdi (öğretmen). Şuanda vazife malulü olmak için 2 yıldır SGK ya başvuru yapıyorum 2 defa heyet raporu aldım kararlar hep aynı hastalığın olduğu yönünde ancak %60 oranın altında olduğunu söyleyerek red ediyorlar. Ben kendime veya başkasına zarar verme ve bilincini kaybetme durumdayken nasıl çalışabilirim. Bu durum gibi benzer durumlarda psikiyatri den vazife malulü olan var mı?

Teşekkürler