Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

hiv


03 Ekim 2025 20:35
hiv
görevde hıv virüsünü kapan bir memur polisliğe devam edebilir mi

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 2025Zam hayırlı olsun2025 banka promosyonuİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2026 Atama ve Yer Değiştirme YönetmeliğiPromosyon: 56 bini Emniyete Araç-130 Binde Emniyet PersonelineSayın bakanPromosyon gorusmeleri neden yapilmiyor?2026 Ocak Zam Beklentisi

Sözlük

Umumi tuvalete peçeteyi kullanmak 1 öküzün altında buzağı aramak 1 crops35 1 elektrik çiçeği 1 GS-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1 yetmiş iki buçuk millet 1 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 1 Yüzüm yok ki karşına çıkmaya 1 Konuları büyük bir keyif ve irade ile sabote eden yazar 1

Son Haberler

Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacakDarbettiği kız kardeşinin üzerine kaynar su döküp özür dilettiBakan Kacır açıkladı: Türkiye'nin ilk yerli batarya paketi yolda!1 çocuk annesi kadının öldüğü asansör kazasıyla ilgili 4 tutuklamaÖğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?