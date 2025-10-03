Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Cüneyt Barışoglu
Promosyon tahmininiz nedir?
Merhaba arkadaslar, Promosyon tahminlerinizi anket olarak isaretlerseniz cok memnun kaliriz, en azindan cogunlugun miktar konusunda dusuncesi nedir ogrenmis oluruz :).
Merhaba arkadaslar, Promosyon tahminlerinizi anket olarak isaretlerseniz cok memnun kaliriz, en azindan cogunlugun miktar konusunda dusuncesi nedir ogrenmis oluruz :).
|Güvenlik kodu
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Son Haberler
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacakDarbettiği kız kardeşinin üzerine kaynar su döküp özür dilettiBakan Kacır açıkladı: Türkiye'nin ilk yerli batarya paketi yolda!1 çocuk annesi kadının öldüğü asansör kazasıyla ilgili 4 tutuklamaÖğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Editörün Seçimi
Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?