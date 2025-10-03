Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Yöneticiler İki Dönemden Fazla Görev Yapmamalı (!)


03 Ekim 2025 22:28
Yöneticiler İki Dönemden Fazla Görev Yapmamalı (!)

https://forum.memurlar.net/konu/2587977/ başlığına karşı ironi olarak açıkmıştır. Yoksa adil, liyakatlı, merhametli, üslubu güzel yöneticilerle meslek hayatı boyunca çalışmak isterim. Bunların tersi durumda olanlarla bir gün çalışmak istemem.


kimuni
Genel Müdür
03 Ekim 2025 22:48

güzel de peki verdiğiniz şu nitel özellikler hususunda böyle olduğuna dair nasıl kanıya varabiliriz.

"Adil, liyakatli, merhametli, üslubu güzel"


kimuni
Genel Müdür
03 Ekim 2025 22:50

açıkçası ben de yöneticimden değilim. Ama bir öğretmen olarak da açık kapı göremiyorum yapılabilecekler bakımından.

Ve eminim ki bu durumda çok sayıda öğretmen vardır.


kimuni
Genel Müdür
03 Ekim 2025 22:51

düzeltme : açıkçası ben de yöneticimden memnun değilim.

