Anasınıfı öğretmeninin çocukları yalnız bırakması.


03 Ekim 2025 23:15
Anasınıfı öğretmeninin çocukları yalnız bırakması.

anasınıfında öğretmen sürekli sınıf dışına çıkıyo. 22 çocuk yalnız kalıyo. öğretmen bunu defalarca yapıyo. çocuklari da çıkmayın ayağa bile kalkmayın diye korkutuyor. ne yapabiliriz? günde 7-8 defa bu davranışı yapıyor. yardımcısı stajyeri de yok


Sakaryalı540
Şef
03 Ekim 2025 23:34

İhtiyacı için gidiyorsa (WC veya kişisel ihtiyaç) yapacak bir şey yok. Onun dışında gidiyorsa uyarı gelmeli amirinden


majesteleri7
Daire Başkanı
04 Ekim 2025 09:51

Önce Konuş sonra uyar baktın olmuyo aç soruşturmayı müfettişe hesap versin.bana kalsa bu tipler düzen tutmaz boşa laf anlatma derim müfettişe anlatsın derdini ceza alınca akıllanırlar genelde ya da okuldan kaçarlar


bahçesaray
Şef
04 Ekim 2025 09:55
sözel uyarı > yazılı uyarı > mem muhakkik isteme
