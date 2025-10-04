Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Reklamlar hk


04 Ekim 2025 04:14
Reklamlar hk

bu kadar reklam fazla ama ne her sn raklam çıkıyor çok fazla rahatsız ediyor flternatifi olsa bakmam bile o derece

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 2025Zam hayırlı olsun2025 banka promosyonuİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPromosyon: 56 bini Emniyete Araç-130 Binde Emniyet PersonelineSayın bakan2026 Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği2026 Ocak Zam BeklentisiPromosyon gorusmeleri neden yapilmiyor?

Sözlük

İyi niyeti suistimal etmek 1 Yüzüm yok ki karşına çıkmaya 1 laf taşımak 1 crops35 1 ooo kimler gelmiş 2 bir kadın susuyorsa 4 Beyin bedava 1 yaprak dökümü 1 abi 2 gökyüzüne bakan tek canlı 1

Son Haberler

Şehit Yakınları ve Gazilere İstihdam Hakkında Yeni Düzenleme Resmi Gazete'deGörevden alınan mühendis kökenli belediye daire başkanının atanacağı "uygun kadro" hangisidir?4 Ekim 2025 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı4 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıklarıGenç psikolog motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?