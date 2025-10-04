Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Yıpranma Payı Emeklilik Yaşından Neden Düşmüyor


04 Ekim 2025 09:36
Yıpranma Payı Emeklilik Yaşından Neden Düşmüyor

Arkadaşlar neden yıpranma payının sadece 3 yılı emeklilik yaşından düşüyorda gerisi düşmüyor.Yıpranma payının tamamı emeklilikten düşmesi lazım.20 yaşında polis olan bir pmyo'lu 35 sene çalışıp emekli olurken 30 yaşında mesleğe giren 55 yaşında emekli oluyor.Benden 10 yıl daha az çalışan daha önce emekli oluyor.Ne anlamı var o zaman bu yıpranmanın.Yıpranma payı emeklilik yaşından düşerse kademeliye falanda gerek kalmaz.Çok çalışan erken emekli olur. 3 yıl kuralı hakkaniyete aykırı


KenanKomutan32
Memur
04 Ekim 2025 09:58

Doğum tarihine göre emekliliği hangi akıllı cıkarmış ya böle saçma sapan bi sistem olamaz

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 2025Zam hayırlı olsun2025 banka promosyonuİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPromosyon: 56 bini Emniyete Araç-130 Binde Emniyet Personeline2026 Ocak Zam BeklentisiSayın bakan2026 Atama ve Yer Değiştirme YönetmeliğiBiraz da olsa yüzümüz gülsün konusu..

Sözlük

ooo kimler gelmiş 2 crops35 1 satılık araç ilanlarındaki garip cümleler 1 elektrik çiçeği 1 Gubaz 2 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1 Deprem 1 yaprak dökümü 1 ah ana 1 konuşmayı bilmeyen insan 1

Son Haberler

Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecekİstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet kamyonetle çarpıştıHafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devredeAdanalı taksiciden, takside doğan bebeğe 'THY tarifesi'

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?