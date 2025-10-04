Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet genel müdürlüğü 2015 genelgesi özürlü yakını hk

Emniyet genel müdürlüğünün 2015 sayılı özrülğ yakını genelgesinden dilekçe yazan var mı babam kanser gece görevlendirmesi ve hafta sonu çalışma olmuyormuş yüzde 50 üzeri olarak yazıyor 2015 genelgesinde sonradan güncelleme geldi mi herhangi bir şartı var mı genelgede ki yazan mı sadece tek sayfalık ? Dilekçe verip bilen varsa yardımcı olur musunuz raporu sunup dilekçe vermem yeterli oluyor mu?

