Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35

399'dan 4/B ye geçiş


04 Ekim 2025 10:15
399'dan 4/B ye geçiş

Arkadaşlar merhaba. 2025/1 ile bir Kit Kurumu'na atandım fakat henüz işe başlamadım süreç devam ediyor. Sormak istediğim hususlar var bilgi sahibi iseniz yardımcı olursanız sevinirim. 1- Kit kurumuna henüz başlamadım 2025/5 Sağlık Bakanlığına alım var şu aşamada başvuru yapabilir miyim ? 2- İşe naşladıktan sonra eğer Sağlık Bakanlığı olursa istifa edip oraya geçebilir miyim? Kaynak paylaşarak yardımcı olabilirseniz memnun olurum. Hayırlı günler.


Daad90
Aday Memur
04 Ekim 2025 10:36
Kadro Ünvanı Mühendis arkadaşlar belirtmeyi unutmuşum Mühendislikten Mühendisliğe geçiş sorum.

atanamayanaktuer
Aday Memur
04 Ekim 2025 10:42
Yok hocam gecemezsiniz 3 yil

isteksizmühendis
Aday Memur
04 Ekim 2025 11:00
İşe başlamadıysanız geçebilirsiniz hocam herhangi bir problem olmaz
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

KİT güncel yıl yasağı kaçtır?PTT A.Ş de Yeniden Yapılanma399'dan 4/B ye geçiş399'dan 4/B'ye Sağlık Bakanlığına GeçişDHMİ Çalışanları BurayaTEİAŞ Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı 2025KİT Yönetişim ReformuTMO'ya atananlar.2025/1 göreve başlama

Sözlük

Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1 abi 2 konuşmayı bilmeyen insan 1 crops35 1 Geceye bir not bırakalım. 2 Deprem 1 satılık araç ilanlarındaki garip cümleler 1 laf taşımak 1 sabah ayazı 1 dengesizlik konusunda kendini aşmış insanlar 1

Son Haberler

Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecekİstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet kamyonetle çarpıştıHafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devredeAdanalı taksiciden, takside doğan bebeğe 'THY tarifesi'

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?