Çakılı Kadronun eş durumundan tayini mümkün mü?


04 Ekim 2025 10:58
Çakılı Kadronun eş durumundan tayini mümkün mü?

Biri sağlık bakanlığında bağlı hastanede diğer birisi devlet üniversinde memur 2 kişi evlendiğinde sağlık bakanlığına bağlı hemşire olanın tayini çıktığında üniversite de çalışan ve çakılı kadro olan vatandaş eş durumundan tayin hakkı elde eder mi?

