Memurlarnet bu reklam işini çok abarttı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
Atama tebligatı gelen var mı?Memurken yeniden KPSS'ye girip kurum değiştirmekBilgisayar mühendisliği 2026 KPSS başvurusu hakkında her şeyETİ Maden bigadiç657 den 399'a geçişKadroludan sözleşmeliye geçişte istifa sorunsalıKadrolu aday memur başka bir kurumun aynı pozisyondaki sözleşmeli alımına başvuru yapabilir mi?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?