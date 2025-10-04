KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Memurlarnet bu reklam işini çok abarttı


04 Ekim 2025 11:06
Memurlarnet bu reklam işini çok abarttı

Memurlar net editörlerine sesleniyorum, siteyi kullanmak artık imkansız hale geldi.

Sayfa yenilemeye sayfa açmaya korkuyoruz direkt kızıp kapatıyorum şu reklam işini bir gözden geçirin gerçekten çok irite edici duruyor. Sürekli martı tag reklamları ve 15 sn 15 sn kapanmıyor hiç.

Çok Yazılan Konular

Atama tebligatı gelen var mı?Memurken yeniden KPSS'ye girip kurum değiştirmekBilgisayar mühendisliği 2026 KPSS başvurusu hakkında her şeyETİ Maden bigadiç657 den 399'a geçişKadroludan sözleşmeliye geçişte istifa sorunsalıKadrolu aday memur başka bir kurumun aynı pozisyondaki sözleşmeli alımına başvuru yapabilir mi?

Sözlük

doğalgaz faturası 1 öküzün altında buzağı aramak 1 Söyle koca şehir 1 Umumi tuvalete peçeteyi kullanmak 1 laf taşımak 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1 Gubaz 2 Bugün olanlar 1 Ağzından Çıkan Sözdür 1 güneş patlamaları 1

Son Haberler

Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecekİstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet kamyonetle çarpıştıHafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devredeAdanalı taksiciden, takside doğan bebeğe 'THY tarifesi'

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?