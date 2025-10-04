emniyette engelli yakını

herkese selamlar %70 bakıma muhtaç engelli abim var vasiliği benim üzerimdedir engelli yakını olarak çalışma saatleri veya görevlerle ile ilgili genelge veya yönetmelik var mı bilgilendirirseniz memnun olacağım

herkese selamlar %70 bakıma muhtaç engelli abim var vasiliği benim üzerimdedir engelli yakını olarak çalışma saatleri veya görevlerle ile ilgili genelge veya yönetmelik var mı bilgilendirirseniz memnun olacağım