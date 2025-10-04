Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

GİH ataması


04 Ekim 2025 11:19
GİH ataması
Arkadaşlar yaklaşık 2 aydır sağlık durumundan GİH atamalari olmuyor. Bu konuda bilgisi olan arkadaş var mı?

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 2025Zam hayırlı olsun2025 banka promosyonuİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPromosyon: 56 bini Emniyete Araç-130 Binde Emniyet Personeline2026 Ocak Zam BeklentisiSayın bakanBiraz da olsa yüzümüz gülsün konusu..2026 Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Sözlük

Yüzüm yok ki karşına çıkmaya 1 İyi niyeti suistimal etmek 1 doğalgaz faturası 1 satılık araç ilanlarındaki garip cümleler 1 Geceye bir not bırakalım. 2 Konuları büyük bir keyif ve irade ile sabote eden yazar 1 Söyle koca şehir 1 yaprak dökümü 1 gökyüzüne bakan tek canlı 1 Beyin bedava 1

Son Haberler

Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecekİstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet kamyonetle çarpıştıHafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devredeAdanalı taksiciden, takside doğan bebeğe 'THY tarifesi'

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?