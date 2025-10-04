Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Ekim Enflasyonu


04 Ekim 2025 11:50
Ekim Enflasyonu
2 çıkarırlar mı arkadaşlar ne diyorsunuz ? Merkez bankasının yıl sonu güncel tahmini nedir ?

Vardır bir hayır
Şef
04 Ekim 2025 11:52

Erken değil mi 10 gün sonra acsaydin başlığı


nrttn21
Aday Memur
04 Ekim 2025 12:19
2.10

can-mekanik
Memur
04 Ekim 2025 12:45
ben 2'nin altını göreceğini düşünmüyorum ciddi bir zam furyası başladı. (müdahale olmazsa)

786786
Memur
04 Ekim 2025 12:54

ekim ayı yeni başladı nasıl bir ay olacak


alperen2300
Aday Memur
04 Ekim 2025 13:16
31 gelir
Toplam 5 mesaj

