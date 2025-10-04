Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Eğitmen Kadrosu Maaş Bordrosu


04 Ekim 2025 12:41
Eğitmen Kadrosu Maaş Bordrosu

Merhaba,

Belediyede "Eğitmen" olarak çalışan var mı, maaş bordrosu arıyorum, eğitmen ünvanına atanma davam için. Lütfen, Eğitmen olarak çalışan varsa örnek olması için bana bordroyu atabilir mi?

