Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : supporters.

yurtdışı turist vizesi


04 Ekim 2025 12:48
yurtdışı turist vizesi
almanyaya biraderin yanına gitmeyi düşünüyorum. gereken evraklar nelerdir? birde aralık ayına herşey yetişir mi?

Çok Yazılan Konular

yeni schengen kurallari ...2025Tatil, tur için şirket veya internet sitesi tavsiyeniz ne olur?

Sözlük

f16 gökçen 1 satılık araç ilanlarındaki garip cümleler 2 güneş patlamaları 1 konuşmayı bilmeyen insan 1 Deprem 1 Zerengökçe 1 otobüste felsefe yaptıran şarkılar 1 Umumi tuvalete peçeteyi kullanmak 1 Ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar 1 öküzün altında buzağı aramak 1

Son Haberler

Öğretim üyesi sağlık çalışanı fiili hizmet süresi zammından yararlanabilir mi?5G'nin TBMM testlerindeki hızı 1500 megabite kadar ulaşıyorCeza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacakİsrail son 24 saatte 66 Filistinliyi daha katlettiDMKP, 13 yılda yaklaşık 73 bin hayvanı tedavi ederek doğaya saldı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?