Editörler : cihan27E.Kayı Han

Bilen var mı?


04 Ekim 2025 13:03
Bilen var mı?
Arkadaşlar, enflasyon Ekimde 1.5, Kasımda 1.5, Aralık'ta da 1.5 gelirse toplam alacağımız zam ne oluyor?

özköro
Memur
04 Ekim 2025 13:18
18 civarı

can-mekanik
Memur
04 Ekim 2025 13:42
Napcan sen zammı, cumaları tatil olsun yeterli. siz değil miydiniz bize zam vermeseniz de olur cuma tatil olsun yeter diyen.
Toplam 2 mesaj

