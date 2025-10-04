Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Reklamdan gına geldi


04 Ekim 2025 14:12
Reklamdan gına geldi

Arada bir telefonumdan bu foruma girer beş on dakika ne var ne yok diye bakarım. Az önce girdim ve ekranım her yeri reklam... onu kapatiyorum öteki aciliyor. Bir kac konu okuyacağım 10 dakikada iki kelime okuyamadım. Ayiptir ya.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
04 Ekim 2025 14:34

Maalesef herkesin muzdarip olduğu bir konu ve yine maalesef birkaç mesaj sonra moderatörler tarafından yazışmaya kapatılacak bir başlık.


uca
Daire Başkanı
04 Ekim 2025 14:44

Promosyon tablosu da güncellenmiştir...


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
04 Ekim 2025 15:08

telefondan giriş yapılmıyor, normalde 2 kere reklam izletip bir daha izlettirmese sorun değil diyeceğim ama menüye dönüp başka konuya girince yine reklamlar başa sarıyor çekilmiyor


Pangaea
Editor
04 Ekim 2025 15:11

Arkadaşlar sizin bu başlıklarınızı yönetime iletiyoruz. Forum admini olarak yapacak başka bir şeyimiz yok.

İşin aslı buraya yazmak yerine doğrudan memurlar-net iletişim bölümünden yazmanız daha etkili olur. Forum MEB forumu olduğu için kapatmak zorundayım.

Daha önce yazdığım üzere:

Reklamlardan kurtulmak için Brave opera gibi tarayıcılar kullanabilirsiniz mobilde. Samsung İnternet tarayıcı da reklam engelleme eklentisi ile iyi iş yapar.

Chrome ve chornium tabanlı tarayıcılarda adguard, ublock origin, adblock gibi birçok eklenti kurabilirsiniz.

Android cihazlarda dns sunucusu kısmına dns.adguard.com yazarsanız cihazınız tüm reklamları bloke eder.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sağlık mazereti tayini şartları.Yöneticilik süresi hesabında 21. madde uygulaması.Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı. 3.23Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Memur Öğretmenlerin MEB'e geçişi açılmalıdırYöneticilerin görev süreleri 4+4 değil 6+6 olmalı.Yöneticiler İki Dönemden Fazla Görev Yapmamalı (!)Okul öncesi öğretmeni İYEP ve DYK kursu açabilir mi?Müdür yardımcısı yüksek lisans ek ders hesabı2005 kısmı zamanlı geçici öğretici başöğretmen meselesi

Sözlük

satılık araç ilanlarındaki garip cümleler 2 Konuları büyük bir keyif ve irade ile sabote eden yazar 1 ah ana 1 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 1 bizim evin halleri 1 Söyle koca şehir 1 Zerengökçe 1 güne bir söz bırak 1 aşk 1 elektrik çiçeği 1

Son Haberler

Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!Trabzon'da 'Gazze İçin Ayaktayız' sloganıyla yürüyüş düzenlendiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklamasıİsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'deAbdulkadir Uraloğlu: Kırşehir'de kent içi trafik yoğunluğunu azalttık

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?