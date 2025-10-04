Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Uzmanlık sertifikasını nereden alabilirim?


04 Ekim 2025 15:58
Uzmanlık sertifikasını nereden alabilirim?

uzmanlık sertifikanız e devlette görünüyor mu? benim uzmanlık sürem 28 eylülde doldu ve e devlette sertifika görünmüyor hala.


fenogretmeniyim
Daire Başkanı
04 Ekim 2025 18:25

mebbisde kariyer basamaklarında sertifika var. oraya bakın

