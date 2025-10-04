11 yıllık öğretmenim. Rahatsızlığımdan dolayı engelli raporu aldım. Benim için sıkıntı olur muş?

Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
04 Ekim 2025 16:36
11 yıllık öğretmenim. Rahatsizligimdan dolayı geçen ay engelli raporu aldim. Sorum şu ben öğretmenliğe devam etmek istiyorum. Raporumda çalışamaz ibaresi yok. Bu raporu aldım diye öğretmenlik yapamaz miyim?

