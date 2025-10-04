Branşçıları bir türlü doyuramadık.

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
04 Ekim 2025 16:46
Ne yapsak olmuyor. Bir türlü bu branşçı arkadaşları doyuramadık. Her konuda ayrıcalık her konuda öncelik istiyorlar. Koskoca camia sanki bu arkadaşlara çalışıyoruz. Bu konuyu neden açma gereği duydum onu açıklayım önce. Branş müdür yardımcıları 6 saat derse girdikleri için sınıfçı idareciler girmiyor biz de girmek istemiyoruz. Haksızlık var diyorlar. Birden kendilerini sınıf öğretmenleri ile kıyaslamaya başladılar. Oysa iki iş de açık şartlar. Farklı alanlar farklı durumlar söz konusu ama ille de derse girmek istemiyoruz diyorlar.

Şöyle bir düşündüm durum nedir diye fark ettim ki biz bu branşçı arkadaşları bir türlü doyuramıyoruz.

Mesleğe başlarlar en kötü ortaokulu olan iyi yerlerde görev yaparlar. Asla bir sınıfçı gibi dağ köylerine falan gitmezler. Soba yakmazlar sobayı dahi bilmezler. Lise branşlar şehir merkezi dışına çıkmazlar.

Haftada 3 maksimum 4 gün okula gelirler. Sınıfçı 5 gün tam saat okulda durur. Öğrenci soru soracak olur okulda bulamaz. Haftada çalışmadığı gün sayısı çalıştığı gün sayısından fazla olan başka bir meslek var mı?

Doyar mı? Doymaz efendim. Boş günü var ama onun da onun istediği gün olması lazım. Onun için de okulda terör estirir kavga çıkarır.

Lafa gelince çocukları sınava hazırlanıyoruz bize daha çok maaş ödemeli devlet diye fikirler ortaya koyarlar. Neredeyse haftanın yarısında okulda olmadan sınava hazırlamak ne kadar kolay.

Sınıfçı iyep açar tek ek ders ücreti alır bu arkadaşlar DYK açar iki katı alır.

Okulda etkinliklerde kutlamalarda programlarda görev almamak için fıtı fıtı kaçarlar. Ara ki bulasın. Tüm iş güç sınıf öğretmenlerine kalır. Tek ortaokul olanlar da iş almamak için kavga eder.

Bu arkadaşlar 15 saat maaş karşılığı alır sınıfçı 18 maaş karşılığıdır.

Yalnız ne hikmetse müdür yardımcısı olunca birden kendilerini sınıf öğretmeni idarecilerle karşılaştırma gereği duyarlar.

10 paragraf boyu akıllarına hiç adalet, hak hukuk gelmeyen bu arkadaşları 11. paragrafta nasıl doyurabiliriz çözemedim ben. Var mı okullarda kaos ve kavganın birinci sebebi bu arkadaşları doyuracak bir yöntem. Ne yapalım bunları okulun sahibi mi yapalım? Nasıl doyacak bunlar?


Braweheart01
Genel Müdür
04 Ekim 2025 18:32

21 saat ders zorunlu oldu diye şimdi ortalığı velveleye veriyorlar 21 saat dersten kaçıyorlar.

