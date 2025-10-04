Branşçıların taleplerini bir türlü karşılayamadık.

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Ne yapsak olmuyor. Bir türlü bu branşçı arkadaşları doyuramadık. Her konuda ayrıcalık her konuda öncelik istiyorlar. Koskoca camia sanki bu arkadaşlara çalışıyoruz. Bu konuyu neden açma gereği duydum onu açıklayım önce. Branş müdür yardımcıları 6 saat derse girdikleri için sınıfçı idareciler girmiyor biz de girmek istemiyoruz. Haksızlık var diyorlar. Birden kendilerini sınıf öğretmenleri ile kıyaslamaya başladılar. Oysa iki iş de açık şartlar. Farklı alanlar farklı durumlar söz konusu ama ille de derse girmek istemiyoruz diyorlar.

Şöyle bir düşündüm durum nedir diye fark ettim ki biz bu branşçı arkadaşları bir türlü doyuramıyoruz.

Mesleğe başlarlar en kötü ortaokulu olan iyi yerlerde görev yaparlar. Asla bir sınıfçı gibi dağ köylerine falan gitmezler. Soba yakmazlar sobayı dahi bilmezler. Lise branşlar şehir merkezi dışına çıkmazlar.

Haftada 3 maksimum 4 gün okula gelirler. Sınıfçı 5 gün tam saat okulda durur. Öğrenci soru soracak olur okulda bulamaz. Haftada çalışmadığı gün sayısı çalıştığı gün sayısından fazla olan başka bir meslek var mı?

Doyar mı? Doymaz efendim. Boş günü var ama onun da onun istediği gün olması lazım. Onun için de okulda terör estirir kavga çıkarır.

Lafa gelince çocukları sınava hazırlanıyoruz bize daha çok maaş ödemeli devlet diye fikirler ortaya koyarlar. Neredeyse haftanın yarısında okulda olmadan sınava hazırlamak ne kadar kolay.

Sınıfçı iyep açar tek ek ders ücreti alır bu arkadaşlar DYK açar iki katı alır.

Okulda etkinliklerde kutlamalarda programlarda görev almamak için fıtı fıtı kaçarlar. Ara ki bulasın. Tüm iş güç sınıf öğretmenlerine kalır. Tek ortaokul olanlar da iş almamak için kavga eder.

Bu arkadaşlar 15 saat maaş karşılığı alır sınıfçı 18 maaş karşılığıdır.

Yalnız ne hikmetse müdür yardımcısı olunca birden kendilerini sınıf öğretmeni idarecilerle karşılaştırma gereği duyarlar.

10 paragraf boyu akıllarına hiç adalet, hak hukuk gelmeyen bu arkadaşları 11. paragrafta nasıl doyurabiliriz çözemedim ben. Var mı okullarda kaos ve kavganın birinci sebebi bu arkadaşları doyuracak bir yöntem. Ne yapalım bunları okulun sahibi mi yapalım? Nasıl doyacak bunlar?


Braweheart01
Genel Müdür
04 Ekim 2025 18:32

21 saat ders zorunlu oldu diye şimdi ortalığı velveleye veriyorlar 21 saat dersten kaçıyorlar.


spock
Genel Müdür
04 Ekim 2025 19:18

Branşçılarda meslekçileri bir türlü doyuramadı.

Bu işin sonu var mı? Var.

Eşit işe eşit ücret. Ben de müzikçiyim. Sınıf öğretmeni benim iki katım çalışıyorsa ona göre para almalı. Destekliyorum.

Meslek lisesindeki öğretmenlere de ona göre para verilmeli.


MALATYA BATTALGAZİ
Şube Müdürü
04 Ekim 2025 19:23

Branş öğretmenleri, hüst deyince susan süt bebeleriyle muhatap olmuyor. Bir insanın en sıkıntılı dönemine denk gelen ergen öğrencilerle muhatap oluyor ve sizden daha çok efor sarf edip daha çok yoruluyorlar. Bırak da bir günleri boş olsun. Öğrenci ve veli tarafından bıçaklı, silahlı saldırıya uğrayan çok branş öğretmeni gördüm ama sınıf öğretmeni görmedim. Branş öğretmenleri kelle koltukta geziyor. Sınıf öğretmenleri çok rahatlar. Kaldı ki mesleğin avantaj ve dezavantajlarını bilerek bu mesleği seçmişsiniz, şikayet edip branş öğretmenlerine saldıracağınıza görevinizi layıkıyla vevhile icra ediniz lütfen. Bu arada yan alan saçmalığından ne kadar branş öğretmeninin hakkına ve kul hakkına girdiğiniz de ortada. Branş öğretmenlerinin hakkına giren yan alan saçmalığı acilen kaldırılmalıdır


Memleketinogretmeni
Genel Müdür
04 Ekim 2025 19:24

Maaşa yapılan kuş gibi zamla ilgili başlıkları aşağıya indirmek için açılmış başlık...


baykuş123
Şef
04 Ekim 2025 19:36

4 ay kemiksiz yatış güzel iş. Sizi doyurabildik mi acep merak konusudur


asiia
Şef
04 Ekim 2025 19:37
Bizim işimiz mevzuat ile hocam. Şahsi düşüncelerin bir önemi yok. 6 saat dersi tebliğ edersiniz, derse girer ya da gitmez kendi tercihi. Eğer girmemeyi tercih ediyorsa izinsiz derse gir emekten işlem yaparsınız eğer 2 brannşçı müdür yardımcısı var ve ikiside toplu hareket edip girmiyorsa organize eylemden işlem yaparsınız. Bu kadar kafaya takmayın. Mevzuat ne ise onu uygulayın.

berkaydal
Daire Başkanı
04 Ekim 2025 19:56

Hüst deyince susan bebeymiş. Dünyadan haberi yok gelmiş ahkam kesiyor. Ama bir konuda ben de aynı şeyi söylüyorum size ama utanmadan gelmiş bana cevap diye yazıyorsunuz. Bu şartları bilerek atanan branşçılar değil mi arkadaş. Sizi doyuramıyoruz. Sürekli bir şey istiyorsunuz. Boş günüm olsun diyen sınıfıçı yok

dyk için kavga eden sınıfçı yok, ders programı beğenmedim diyen sınıfçı yok. 15 saatten fazla almam diyen sınıfçı yok. Başlığı anlamamış dünyadan haberi yok gelmiş aklı sıra laf söylüyor.

MALATYA BATTALGAZİ, Dün

Branş öğretmenleri, hüst deyince susan süt bebeleriyle muhatap olmuyor. Bir insanın en sıkıntılı dönemine denk gelen ergen öğrencilerle muhatap oluyor ve sizden daha çok efor sarf edip daha çok yoruluyorlar. Bırak da bir günleri boş olsun. Öğrenci ve veli tarafından bıçaklı, silahlı saldırıya uğrayan çok branş öğretmeni gördüm ama sınıf öğretmeni görmedim. Branş öğretmenleri kelle koltukta geziyor. Sınıf öğretmenleri çok rahatlar. Kaldı ki mesleğin avantaj ve dezavantajlarını bilerek bu mesleği seçmişsiniz, şikayet edip branş öğretmenlerine saldıracağınıza görevinizi layıkıyla vevhile icra ediniz lütfen. Bu arada yan alan saçmalığından ne kadar branş öğretmeninin hakkına ve kul hakkına girdiğiniz de ortada. Branş öğretmenlerinin hakkına giren yan alan saçmalığı acilen kaldırılmalıdır


NEYZEN 09
Aday Memur
04 Ekim 2025 19:57
Sınıfçı branşı ayrımı yapmadan sadece bizde zorunlu olan 6 saatin kaldırılması gerektiğini ifade ediyoruz.Kıyaslama yapmak istemem ama bizler yani branşçılar üniversitelere sizden daha yüksek puanlarla girdik.Kıyaslama yaparsak işin içinden çıkamayız.Sizin bizlere destek olmanız gerekirken böyle doyuramadık falan hiç yakışık almaz sayın hocam saygılar sunuyorum

berkaydal
Daire Başkanı
04 Ekim 2025 20:09

Üniversiteye giriş ile ne alakası var hocam durumun? Yani kibar uslubunuzdan dolayı bir şey demiyorum ama dediğiniz şeyin hiçbir alakası yok.

NEYZEN 09, Dün
Sınıfçı branşı ayrımı yapmadan sadece bizde zorunlu olan 6 saatin kaldırılması gerektiğini ifade ediyoruz.Kıyaslama yapmak istemem ama bizler yani branşçılar üniversitelere sizden daha yüksek puanlarla girdik.Kıyaslama yaparsak işin içinden çıkamayız.Sizin bizlere destek olmanız gerekirken böyle doyuramadık falan hiç yakışık almaz sayın hocam saygılar sunuyorum

MALATYA BATTALGAZİ
Şube Müdürü
04 Ekim 2025 20:40

Ne oldu haksız olduğunu anlayınca ve hiçbir soruma cevap veremeyince bayağı sinirlenmişsin. Haksızlığını sesini yükselterek bastıramazsın. Kifayetsiz muhterisler gibi şikayet etme, şikayet makamında değilsin, görevini hakkıyla icra et ya da istifa et.

berkaydal, Dün

Hüst deyince susan bebeymiş. Dünyadan haberi yok gelmiş ahkam kesiyor. Ama bir konuda ben de aynı şeyi söylüyorum size ama utanmadan gelmiş bana cevap diye yazıyorsunuz. Bu şartları bilerek atanan branşçılar değil mi arkadaş. Sizi doyuramıyoruz. Sürekli bir şey istiyorsunuz. Boş günüm olsun diyen sınıfıçı yok

dyk için kavga eden sınıfçı yok, ders programı beğenmedim diyen sınıfçı yok. 15 saatten fazla almam diyen sınıfçı yok. Başlığı anlamamış dünyadan haberi yok gelmiş aklı sıra laf söylüyor.


NEYZEN 09
Aday Memur
04 Ekim 2025 20:56
hocam demem o ki siz de biz de zor yollardan geçip buralara kadar geldik siz de zor şartlarda çalışıyorsunuz biz de her neyse siz biz yapmayalım birlik olalım bir eşitsizlikten bahsediyoruz beraber olup bunun üstesinden gelelim diyorum tekrar saygılar sunuyorum inşallah Meram'ımı anlatabilmişimdir yoksa kimse kimseyi doyurmuyor kimseden üstün değiliz aşağı da değiliz
berkaydal, Dün

Üniversiteye giriş ile ne alakası var hocam durumun? Yani kibar uslubunuzdan dolayı bir şey demiyorum ama dediğiniz şeyin hiçbir alakası yok.


berkaydal
Daire Başkanı
04 Ekim 2025 21:05

hahaha hadi ordan. Bana itiraz edip benim dediğimi dediğinin bile farkında olmayan birisin. :)) Konuyu anlayınca gel şikayet mikayet sayıkla. :)

MALATYA BATTALGAZİ, Dün

Ne oldu haksız olduğunu anlayınca ve hiçbir soruma cevap veremeyince bayağı sinirlenmişsin. Haksızlığını sesini yükselterek bastıramazsın. Kifayetsiz muhterisler gibi şikayet etme, şikayet makamında değilsin, görevini hakkıyla icra et ya da istifa et.


MALATYA BATTALGAZİ
Şube Müdürü
04 Ekim 2025 21:22

Sen önce bir üslubunu,düzelt, egonu yen. Açtığın başlığı gören de sanır ki Türkiye'deki branş öğretmenlerinin tüm maaşını sen veriyor, bütün programlarını sen hazırlıyorsun. Okulunda yaşadığın bir sorunu bahane ederek branş ve sınıf öğretmenlerini karşı karşıya getiren başlıkları niye açıyorsun? Madem bu kadar haktan, adaletten bahsediyorsun sınıfçılar nasıl yan alan saçmalığıyla branş öğretmenlerinin hakkına ve branşına girebiliyor , birazdan ondan bahsetseydin. O zaman branş öğretmenleri de yan alanla sınıf öğretmenliğine geçebilmeli.

berkaydal, Dün

hahaha hadi ordan. Bana itiraz edip benim dediğimi dediğinin bile farkında olmayan birisin. :)) Konuyu anlayınca gel şikayet mikayet sayıkla. :)


bahçesaray
Şef
04 Ekim 2025 21:25
2 soru daha yapıp branşcı olaydınız, bunların hepsi rehber öğretmenin suçu, bizde onları suçlayalım ;))

berkaydal
Daire Başkanı
04 Ekim 2025 21:32

Yav ne alakası var. Basit bir mevzuda adam branşa geçen sınıf öğretmenlerini karıştırıyor. O geçenleri de doyuramadık. Onlar da sizden. Konuyla alakası yok.

Çocuklar neden LGS'de başarısız şimdi daha iyi anlıyorum. Daha öğretmenleri okuduğunu anlamıyor.

MALATYA BATTALGAZİ, Dün

Sen önce bir üslubunu,düzelt, egonu yen. Açtığın başlığı gören de sanır ki Türkiye'deki branş öğretmenlerinin tüm maaşını sen veriyor, bütün programlarını sen hazırlıyorsun. Okulunda yaşadığın bir sorunu bahane ederek branş ve sınıf öğretmenlerini karşı karşıya getiren başlıkları niye açıyorsun? Madem bu kadar haktan, adaletten bahsediyorsun sınıfçılar nasıl yan alan saçmalığıyla branş öğretmenlerinin hakkına ve branşına girebiliyor , birazdan ondan bahsetseydin. O zaman branş öğretmenleri de yan alanla sınıf öğretmenliğine geçebilmeli.


MALATYA BATTALGAZİ
Şube Müdürü
04 Ekim 2025 22:06

İşine gelmeyince topu taca güzel atıyorsun ama bana sökmez. Çocukların okuma, yazma becerilerinin temeli ilköğretimde atılır. Temel çürükse sonrasının önemi yoktur. Ortaöğretime gelen öğrencilerin çoğu daha doğru dürüst okuyup yazamıyor. Lgs'deki başarısızlığın sebebi temelden geliyor olmasın sakın.Zira lgs'nin temeli İlköğretimde atılır

berkaydal, Dün

Yav ne alakası var. Basit bir mevzuda adam branşa geçen sınıf öğretmenlerini karıştırıyor. O geçenleri de doyuramadık. Onlar da sizden. Konuyla alakası yok.

Çocuklar neden LGS'de başarısız şimdi daha iyi anlıyorum. Daha öğretmenleri okuduğunu anlamıyor.


berkaydal
Daire Başkanı
04 Ekim 2025 22:17

Sana sökmez tabi. Anlamıyorsun çünkü.

Gayet güzel geliyor çocuklar. Ama ne yapsın çocuklar okulda öğretmen yok ki. Matematik sorusu soracak matematikçi yok okulda. Sosyal soracak zaten 3 gün geliyor. Türkçeçiyi dört gün görse kendini şanslı sanıyor.

Bizim okulda çocuklar öğretmen odasın gelip sürekli branş öğretmenlerinin nerede olduğunu soruyor. :))

Okulda dursanız çocukların halini göreceksiniz ama okulda durmadan nasıl yapacaksınız. :))

Öğretmenin haftada 3 gün çalıştığı sistemde öğrenci nasıl başarılı olsun. Hele senin gibi öğretmenleri varsa.

MALATYA BATTALGAZİ, Dün

İşine gelmeyince topu taca güzel atıyorsun ama bana sökmez. Çocukların okuma, yazma becerilerinin temeli ilköğretimde atılır. Temel çürükse sonrasının önemi yoktur. Ortaöğretime gelen öğrencilerin çoğu daha doğru dürüst okuyup yazamıyor. Lgs'deki başarısızlığın sebebi temelden geliyor olmasın sakın.Zira lgs'nin temeli İlköğretimde atılır


Albatraus
Aday Memur
04 Ekim 2025 22:19

Öğretmenler böyle birbirine düştükçe arkadan iş çeviren çok olur.


bulaşşıkk
Şef
04 Ekim 2025 22:32

Aynen bunların ahmaklığı yüzünden öğretmenler hiçbir zaman birlik olamıyor öyle olunca iktidar da bi tarafına takmıyor.

Albatraus, Dün

Öğretmenler böyle birbirine düştükçe arkadan iş çeviren çok olur.


yldzhmt
Şube Müdürü
04 Ekim 2025 22:39

Icerigi okumadim. Ancak basliktan once kiskanclik sonra da fesatlik akiyor resmen.

