Geçici görevlendirme iptali


04 Ekim 2025 17:18
Geçici görevlendirme iptali

Merhaba Eylülde geçici görevlendirme istedim staj yapacağım kurum eski iş yerime yakın verilmiş üniversiteyle konuştum staj yerini değiştirmiyor.O nedenle geçici görevlendirmemin iptalini isteyeceğim.Reddetme durumları var mı ve süreç nasıl işliyor

