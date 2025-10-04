Yönetici atama yönetmeliğinde daha önce rotasyona uğradığı okula yeniden atanabilme hakkı verilmeli

Çoğu yönetici bu sene rotasyona uğrayacak ve bu sorunla karşılaşacaktır. Bundan dolayı mağduriyetleri engellemek için daha önce rotasyona uğradiklari okullara 8 yilini başka bir okulda doldurduktan sonra yeniden atanma hakkı verilmelidir.

