Yönetici atama yönetmeliğinde daha önce rotasyona uğradığı okula yeniden atanabilme hakkı verilmeli


04 Ekim 2025 19:02
Yönetici atama yönetmeliğinde daha önce rotasyona uğradığı okula yeniden atanabilme hakkı verilmeli

Bir okulda rotasyona uğrayip yeni bir okula gittikten ve bu okulda da 8 yilini doldurduktan sonra daha önce 8 yil önce rotasyona uğradığı okula yeniden atanabilme hakkı verilmelidir. Aksi halde çoğu ilçede iki lise olduğundan önceki rotasyona uğradığı okula atanma hakkı verilmese atanacak okul bulunamayacak ve mağdur olunacaktır. Bakanlık bu konuda mağduriyetleri gedermek için yönetici atama yönetmeliğinde düzenleme yapmalıdır.


MüallimNaci
Şube Müdürü
04 Ekim 2025 19:05
Çoğu yönetici bu sene rotasyona uğrayacak ve bu sorunla karşılaşacaktır. Bundan dolayı mağduriyetleri engellemek için daha önce rotasyona uğradiklari okullara 8 yilini başka bir okulda doldurduktan sonra yeniden atanma hakkı verilmelidir.

Memleketinogretmeni
Genel Müdür
04 Ekim 2025 19:25

Oranin patronu bendim yine olmalıyım diyenler buyurun destekleyin.


MüallimNaci
Şube Müdürü
04 Ekim 2025 19:45
Ne alakası var hocam aradan sekiz yıl geçtikten sonra daha önce çalıştiginiz okulla hiçbir aidiyetiniz kalmıyor ki? çogu öğretmeni ve tüm öğrencileri değişmiş oluyor. Yeni atanacaginiz bir okuldan farkı kalmıyor.
Memleketinogretmeni, 2 saat önce

Oranin patronu bendim yine olmalıyım diyenler buyurun destekleyin.

