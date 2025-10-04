Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Yönetici atama yönetmeliğinde daha önce rotasyona uğradığı okula yeniden atanabilme hakkı verilmelid


04 Ekim 2025 19:02
Yönetici atama yönetmeliğinde daha önce rotasyona uğradığı okula yeniden atanabilme hakkı verilmelid
Bir okulda rotasyona uğrayip yeni bir okula gittikten ve bu okulda da 8 yilini doldurduktan sonra daha önce 8 yil önce rotasyona uğradığı okula yeniden atanabilme hakkı verilmelidir. Aksi halde çoğu ilçede iki lise olduğundan önceki rotasyona uğradığı okula atanma hakkı verilmese atanacak okul bulunamayacak ve mağdur olunacaktır. Bakanlık bu konuda mağduriyetleri gedermek için yönetici atama yönetmeliğinde düzenleme yapmalıdır.

MüallimNaci
Şube Müdürü
04 Ekim 2025 19:05
Çoğu yönetici bu sene rotasyona uğrayacak ve bu sorunla karşılaşacaktır. Bundan dolayı mağduriyetleri engellemek için daha önce rotasyona uğradiklari okullara 8 yilini başka bir okulda doldurduktan sonra yeniden atanma hakkı verilmelidir.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sağlık mazereti tayini şartları.Yöneticilik süresi hesabında 21. madde uygulaması.Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı. 3.23Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Memur Öğretmenlerin MEB'e geçişi açılmalıdırYöneticiler İki Dönemden Fazla Görev Yapmamalı (!)Okul öncesi öğretmeni İYEP ve DYK kursu açabilir mi?Yöneticilerin görev süreleri 4+4 değil 6+6 olmalı.Müdür yardımcısı yüksek lisans ek ders hesabı2005 kısmı zamanlı geçici öğretici başöğretmen meselesi

Sözlük

Yüzüm yok ki karşına çıkmaya 1 doğalgaz faturası 1 GS-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı 1 f16 gökçen 1 ooo kimler gelmiş 2 Bugün olanlar 1 ah ana 1 otobüste felsefe yaptıran şarkılar 1 yüzük 1 etme bulma dünyası 1

Son Haberler

Galatasaray Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli olduMalatya Kültür Yolu Festivali'nde 350 etkinlik gerçekleştirilecekBolu'da tarihi eser operasyonu: Bir gözaltıBakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptıkBurhanettin Duran: Filo katılımcılarının duyarlılıklarını, cesaretlerini ve kararlılıklarını selamlıyorum

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?