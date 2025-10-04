Yönetici atama yönetmeliğinde daha önce rotasyona uğradığı okula yeniden atanabilme hakkı verilmelid

Bir okulda rotasyona uğrayip yeni bir okula gittikten ve bu okulda da 8 yilini doldurduktan sonra daha önce 8 yil önce rotasyona uğradığı okula yeniden atanabilme hakkı verilmelidir. Aksi halde çoğu ilçede iki lise olduğundan önceki rotasyona uğradığı okula atanma hakkı verilmese atanacak okul bulunamayacak ve mağdur olunacaktır. Bakanlık bu konuda mağduriyetleri gedermek için yönetici atama yönetmeliğinde düzenleme yapmalıdır.

