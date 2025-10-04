İdareci gorev suresi belirsizliği?

arkadaşlar 2023 kasımda göreve basladim normalde artık yıl sebebi ile 2028 tercih yapacaktım.Ancak bazı kişiler değişen ömk ile artık yılın kalktığını söylediler.Bu durumda net bilgisi olan var mı?

