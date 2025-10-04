Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

180.000 promosyon altı kabul edilemez


04 Ekim 2025 21:13
180.000 promosyon altı kabul edilemez

Herkese az veriyoruz bak sizede az verecez demek istiyorlar ama bizim kadar çalışan kurum yok. O yüzden bizim hak ettiğimiz en az 180.000 TL


Alpayderler
Memur
04 Ekim 2025 21:25
teşkilatın fazla çalışması vakıfın çokta umrunda
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 2025Zam hayırlı olsun2025 banka promosyonuİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPromosyon tahmininiz nedir?Promosyon: 56 bini Emniyete Araç-130 Binde Emniyet PersonelineBiraz da olsa yüzümüz gülsün konusu..2026 Ocak Zam BeklentisiSayın bakan

Sözlük

İyi niyeti suistimal etmek 1 abi 2 güne bir söz bırak 1 günün sözü 1 f16 gökçen 1 ferhunde hanım ve kızları 2 Tarantino 1 trabzon 1 Oluruna bırakmak 1 dengesizlik konusunda kendini aşmış insanlar 1

Son Haberler

İsrail, küçük Greta'yı dövüp saçlarından sürüklediMilli halterci Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu!Bakan Tunç: Sumud aktivistlerinin bilgi amaçlı ifadesi alınacakKırşehir'de 2,7 milyar liralık 3 proje hayata geçirildiAnkara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?