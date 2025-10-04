Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Gih sınıfına geçiş engellenecek mi?


04 Ekim 2025 21:17
Gih sınıfına geçiş engellenecek mi?

Son zamanlarda eş durumundan gihe geçiş yapılmıyor, sağlık sebebiyle gih sınıfına geçişte bayağı bir artış var. Sağlık şartları sebebiyle gih sınıfına geçişte bir engelleme yapılabilir mi? Bununla alakalı bir bilgisi olan var mı? Bu işi suistimal edenler olduğu gibi, gerçekten sağlık sorunu olup mağdur olanlar ra var.

