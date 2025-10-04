Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Eğitim tayini 4B'li olanları da etkiliyor mu?


04 Ekim 2025 23:22
Eğitim tayini 4B'li olanları da etkiliyor mu?

3 senesini doldurmuş, 3+1 olan bir kimse başka bir ilde üniversite kazansa, üniversite kazandığı ile tayin olabilir mi?

4.senenin sonunu beklemem gerekli mi?

4 sene sonra kesin %100 eğitim sebebi ile tayin durumum olur mu?

Çalıştığım yerde mobbing görüyorum ve kurtulmak istiyorum artık işimden de hayatımdan da soğudum.

Ne yapabilirim?


Kral salman
Aday Memur
04 Ekim 2025 23:26
biraz zor istifa edip tekrar hazırlanın branş ne?

betty132
Aday Memur
04 Ekim 2025 23:30

İstifa edemem. Çünkü branşımdan 15-20 kişi ancak alınıyor. Tekrar atanamam..

eğitim durumu yapmakta buldum çareyi..

Eğitim durumu olmuyor mu?

Kral salman, Dün
biraz zor istifa edip tekrar hazırlanın branş ne?
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri2026 İstifa sonrası açıktan atamaİllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Eş durumuEğitim tayini 4B'li olanları da etkiliyor mu?Sözleşmeli sağlık personeliyim, eşim EGM'de GİH memuru oldu yanına atanabilir miyim?Mesai dışı polikliniklerSözleşmeli personel boşanmadan dolayı tayinDerece/kademeSağlık lisansiyeri maaş düzenlemesi

Sözlük

bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 kendi hakkına girmek 1 aşık kadın 2 saç sefadan tırnak cefadan uzar 2 şu an çalan şarkı 2 yüzük 1 Zenginliğin sırrı 2 aşk 2 doğalgaz faturası 1 ferhunde hanımlar 1

Son Haberler

'Terörist dediklerine çay ısmarladı, CHP'nin yaptığı ağırına gitti'Kadınlara yönelik erken emeklilik gündemdeNüfusla değil hukukla kazandılarEtek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındıGaziantep'te kardeş kavgası kanlı bitti

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?