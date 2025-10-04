Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Eğitim tayini 4Bli olanları da etkiliyor mu?


04 Ekim 2025 23:22
Eğitim tayini 4Bli olanları da etkiliyor mu?

3 senesini doldurmuş, 3+1 olan bir kimse başka bir ilde üniversite kazansa, üniversite kazandığı ile tayin olabilir mi?

4.senenin sonunu beklemem gerekli mi?

4 sene sonra kesin %100 eğitim sebebi ile tayin durumum olur mu?

Çalıştığım yerde mobbing görüyorum ve kurtulmak istiyorum artık işimden de hayatımdan da soğudum.

Ne yapabilirim?


Kral salman
Aday Memur
04 Ekim 2025 23:26
biraz zor istifa edip tekrar hazırlanın branş ne?
